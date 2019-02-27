Полутонный зонд падает на Землю: ученые предполагают, что станция не сгорит в атмосфере

Масса станции «Космос-482» составляет 495 кг, фото — NASA

https://racurs.ua/n118718-polutonnyy-zond-padaet-na-zemlu-uchenye-predpolagaut-chto-stanciya-ne-sgorit-v-atmosfere.html

Racurs.ua

Автоматическая межпланетная станция «Космос-482», которую запустил Советский Союз в 1972 году к Венере, может вскоре упасть на Землю.

Зонд не сумел набрать необходимую скорость и выйти на нужную траекторию, сообщает Space.com.

Конструкция «Космос-482» повторяла бортовые системы и научное оборудование советской автоматической межпланетной станции «Венера». Зонд стартовал 31 марта 1972 года и должен был выводиться на заданную траекторию ракетой-носителем «Молния-М». В результате аварии разгонного блока необходимых параметров орбиты он не набрал.

Сначала предполагали, что «Космос-482» упадет на Землю в 2023—2025 годах. Но последние расчеты показали, что это может произойти даже в 2019 году.

«Космос-482» находится на орбите, которая имеет форму эллипса. В самой длинной ее точке зонд находится на расстояннии 2 тыс. 735 км от Земли. Ближайшая к планете точка орбиты пребывает на расстоянии 200 км. Эксперт Томас Дорман считает, что именно постепенное сокращение орбиты спровоцирует то, что станция может вскоре войти в земную атмосферу. Он предполагает, что это произойдет к середине 2020 года.

Масса «Космоса-482» составляет 495 кг. Проектанты обеспечили зонд мощной тепловой защитой, что поможет избежать его разрушения при прохождении через земную атмосферу.

Напомним, что израильский луноход с частным финансированием Beresheet 27 февраля накануне выполнения орбитального маневра столкнулся с компьютерным сбоем. Его бортовой компьютер неожиданно перезагрузился, поэтому маневр был автоматически отменен. Другие системы космического аппарата работают нормально.