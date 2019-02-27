Перерасчет пенсий в Украине: в правительстве раскрыли суммы доплат

Перерасчет пенсий в Украине. Фото: Информатор Киев

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Racurs.ua

Перерасчет пенсий в Украине состоится в марте 2019 года. Выплаты пересчитают для более 10 млн пенсионеров.

В результате проведения ежегодной индексации будут повышены пенсии на сумму от 100 до 255 грн, сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания Кабмина, передает «Эспрессо».

Также министр рассказал об условиях проведения перерасчета пенсий. Так, выплаты пересчитываются в результате увеличения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты. Также ежегодно проводится индексация пенсий. С помощью специальной формулы с учетом инфляции и средней зарплаты высчитывается процент, на который повышается пенсия.

Премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что с 1 марта впервые начнется системный перерасчет пенсий. Сейчас в правительстве работают над преодолением «уравняловки».

Напомним, ранее сообщалось, что накануне выборов часть пенсионеров получит единовременную доплату размером 2,5 тыс. грн.