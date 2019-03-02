Антитеррористическая операция в Украине. Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

https://racurs.ua/n118779-zakon-o-borbe-s-terrorizmom-v-ukraine-na-praktike-ne-primenyaut-advokat.html

Racurs.ua

В Украине уже пять лет идет война, и почти четыре из них это была Антитеррористическая операция, фаза активных действий. У нас есть закон о борьбе с терроризмом, и он весьма неплох, там хорошо выписаны полномочия лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом. Но на практике его не применяют должным образом, заявила в интервью «Ракурсу» адвокат Наталья Фещик.

По ее словам, проблемы злоупотребления есть во всем, даже с получением статуса участника боевых действий.

Юрист рассказала, что в частных разговорах практически все признают, что имели место те или иные незаконные действия не только со стороны врага. Особенно много их было на первых этапах: «Добровольцы шли на фронт с лопатами и ножами — у кого что было. И воевали тем, что было. Потом у них появилось много трофейного оружия. Но завладение трофейным оружием в мирное время — это кража…»

По мнению адвоката, здесь вопрос даже не в том, что государство должно было в этой ситуации принять закон, ведь он у нас есть давно. «Здесь политика то ли государства, то ли отдельных субъектов в части применения этого закона. А применять его не хотят», — считает Наталья Фещик.