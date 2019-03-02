Анархист Нестор Махно. Фото: Новое время

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Прах лидера анархистского движения Нестора Махно могут вернуть в Украину в город Гуляйполе.

Согласие на возвращение на Родину праха известного атамана повстанческих отрядов, действовавших во время Гражданской войны конца 1910-х — начала 1920-х годов прошлого века, дал внучатый племянник Махно. Об этом заявил председатель Гуляйпольской районной государственной администрации Александр Ищенко, сообщает Гуляйполе.city.

По словам чиновника, вопрос возвращения праха Махно в Гуляйполе уже обсуждали на сессии городского совета, чиновники подготовили все необходимые документы. Власти приняли решение, что прах разместят в местном музее. Сейчас в РГА ждут ответа от Франции, поскольку прах Махно находится на парижском кладбище Пер-Лашез.

В Гуляйполе в 2008 году установили памятник известному революционеру в честь его 120-летия. Скульптуру установили возле дома, принадлежавшего ранее старшему брату Махно.

Нестор Махно, живший на протяжении 1888−1934 годов, был одним из лидеров анархистского движения в Украине в 1917—1921 годы. Атаман руководил повстанческими отрядами, которые в разное время боролись против гетманата Скоропадского, армии Деникина, войск Директории, Антанты, а также Красной армии. Махно был известен тем, что выступал против любой власти и ратовал за обеспечение жизни простого люда на основе беспартийности и безвластия.

Напомним, в январе 2017 года в Киеве состоялось перезахоронение праха украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены Веры, которые были перевезены в Украину из Чехии после эксгумации.