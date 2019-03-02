Опять в дороге: Ким Чен Ын уехал из Вьетнама на своем бронепоезде

Ким Чен Ын во Вьетнаме встречался с Дональдом Трампом

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После завершения второй встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в столице Вьетнама Ханое и не завершилась достижением соглашения, северокорейский лидер Ким Чен Ын возвращается в свою страну на бронепоезде.

Визит Кима во Вьетнам длился пять дней, сообщает телеканал NHK.

В расположенную у границы Вьетнама и Китая железнодорожную станцию «Дон Дан», где остановился бронепоезд, лидер КНДР приехал на автомобиле.

Во время его отъезда играл оркестр. Глава Северной Кореи обменялся рукопожатиями с вьетнамскими чиновниками, а перед тем, как сесть в поезд, помахал рукой людям, собравшимся на станции.

Ким стал первым главой КНДР, посетившим Вьетнам за последние 55 лет. Его визит длился пять дней.

В течение среды и четверга продолжались его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако лидеры обоих государств не смогли достичь согласия по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Пхеньян хочет отмены санкции в обмен на демонтаж ядерного комплекса Ньонбйон. Вашингтон настаивает, чтобы Северная Корея демонтировала не только Ньонбьон, но и другие ядерные объекты. В США уверяют, что санкции не будут сняты до завершения процесса денуклеаризации.

И США, и Северная Корея заявляет, что намерены продолжать переговоры.

Напомним, чтобы добраться до Вьетнама, Киму на бронепоезде пришлось преодолеть почти 4 тыс. км. Путешествие транзитом через Китай продолжалась более двух дней.