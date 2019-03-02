К Луне прибудет вовремя: на первом частном луноходе устранили компьютерный сбой (ИНФОГРАФИКА)

Космический аппарат Beresheet прибудет к Луне 4 апреля, фото: Space.com

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На первом израильском луноходе Beresheet устранили компьютерный сбой, не давший ранее произвести второй запуск двигателей для коррекции орбиты.

Команде миссии удалось определить и устранить источник сбоя, после чего провести второе включение двигателей, так что Beresheet прибудет к Луне, как и планировалось, 4 апреля. Об этом сообщается на сайте Planetary Society.

11 апреля Beresheet совершит попытку посадки на спутник Земли. Если это удастся, Израиль станет четвертой страной после СССР, США и Китая, которая доставила космический аппарат на Луну, а сам Beresheet — первым космическим аппаратом с частным финансированием, достигшим другого небесного тела.

Планируется, что Beresheet совершит посадку в районе Моря Ясности, где расположена одна из магнитных аномалий, исследованием которой он займется на протяжении двух-трех земных дней.

Второе включение двигателей состоялось 28 февраля и длилось четыре минуты. Всего запланированы три таких включения.

Сейчас Beresheet находится на околоземной орбите, наиболее отдаленная часть которой расположена на расстоянии 131 тыс. км от поверхности Земли, что составляет треть расстояния до Луны.

«Вполне нормально для новых космических кораблей иметь проблемы с „прорезанием зубов“ в первые дни, и мы их все преодолели, — заявил генеральный менеджер космического отделения в Israel Aerospace Industries Офер Дорон. — Есть много вещей, которые не могут быть проверены на Земле».

Напомним, недавно бортовой компьютер Beresheet неожиданно перезагрузился накануне попытки второго включения двигателей.