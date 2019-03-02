В Украине 3 марта осадки не ожидаются

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Racurs.ua

Погода в Украине 3 марта будет достаточно теплой и солнечной. Небольшие морозы днем стоит ожидать только в восточных областях. Столбики термометров днем будут достигать отметки +3 … +8°, на востоке — -1 … +2°.

Осадки не ожидаются, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 3 марта термометры ночью покажут -6 … -8°, днем — +2 … +4°.

Во Львове синоптики прогнозируют -5 … -7° ночью и +7 … +9° днем.

В Одессе ночью температура опустится до -6 … -8°, днем поднимется до +3 … +5°.

В Днепре ожидается -7 … -9° ночью и +1 … +3° днем.

В Харькове метеорологи обещают -6 … -8° ночью и -1 … +1° днем.

На Закарпатье ночью температура составит -6 … -8°, днем — +6 … +8°.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 марта будет достаточно неспокойной. Утром и в конце дня ожидается слабая геомагнитная буря, в остальное время — небольшие возмущения.

Напомним, прошлый месяц стал самым теплым февралем в Киеве за последние 139 лет.