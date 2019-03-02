На взятках погорели руководители Одесского СИЗО (ФОТО)

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Racurs.ua

В коррупционных действиях правоохранители подозревают руководство Одесского следственного изолятора.

Тюремщики систематически требовали от осужденных и их родственников взятки за смягчение условий отбывания наказания. Заключенных специально удерживали в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые смотрящие, которые работали на администрацию заведения. Таким образом администрация давила на заключенных с целью незаконного обогащения. Об этом 2 марта сообщил пресс-центр спецслужбы.

Оперативники установили, что от одного из осужденных требовали 2 тыс. долл. Родственники заключенного должны были перечислить эту сумму взятки на банковскую карточку. Установлено, что в течение прошлого года на банковскую карточку коррупционеров было перечислено более 2,3 млн грн.

Правоохранители провели обыски в домах и на рабочих местах фигурантов коррупционного дела, изъяли банковские карточки, мобильные телефоны, 1 тыс. дол. и 60 тыс. грн и документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы. Над делом работают следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, на днях сотрудники Службы безопасности Украины уличили в коррупционных действиях должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов. Оказалось, что государственные служащие за взятки покрывали нарушения утилизации опасных отходов.