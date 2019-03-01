Задержание на взятке. Фото: Информатор

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В коррупционных действиях разоблачили должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов сотрудники Службы безопасности Украины.

В частности, разоблачен противоправный механизм, связанный с вымогательством неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованный должностными лицами Минприроды. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники вместе со служащими государственного предприятия «Центр охраны окружающей среды», входящей в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали коррупционную схему. За определенные суммы денег чиновники выдавали лицензии на право обращения с опасными отходами для частных фирм, которые не имели реальных производственных мощностей для утилизации отходов нефтегазовой, химической, металлургической отраслей. Оказалось, что утилизация отходов вообще не осуществлялась, или проходила в непредусмотренных для этого местах

Эксперты установили, что такие действия чиновников и бизнесменов создавали опасность для природы и предпосылки для возникновения чрезвычайных происшествий техногенного характера.

СБУ провела обыски по местам жительства и работы фигурантов дела, следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале на взятке задержали старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской области, который требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. Растаможку одной машины он оценивал в 100 долл.