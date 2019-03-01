Погода в Украине 2 марта: синоптики прогнозируют небольшие морозы (КАРТА)

Погода в Украине 2 марта. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n118818-pogoda-v-ukraine-2-marta-sinoptiki-prognoziruut-nebolshie-morozy-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 2 марта будут морозной и солнечной. В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются, снег пройдет лишь в восточных областях.

Ночью столбики термометров опустятся до 5−7° мороза, днем ​​в большинстве областей температура воздуха будет колебаться от 1° до 2° тепла. Наиболее теплой будет погода в южных областях и на Закарпатье, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 2 марта будет солнечной. Ночью ожидаются небольшие морозы до 5−7° ниже нуля, днем ​​потеплеет, температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове 2 марта ожидается солнечный день без осадков. Синоптики прогнозируют ночью 4−6° ниже нуля, а днем ​​температура воздуха поднимется до 1−3° тепла.

Погода в Харькове 2 марта будет пасмурной, в течение суток ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью составит 3−5° мороза, а днем ​​будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

В Днепре 2 марта будут прохладно и солнечно. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° до 5° мороза, днем ​​столбики термометров будут показывать 2° тепла.

Погода в Одессе 2 марта будет теплой. Синоптики прогнозируют ночью от 1° мороза до 1° тепла. Днем температура воздуха поднимется до 3−5° выше нуля.

Завтра, 2 марта, в первой половине суток ожидается слабая магнитная буря, после обеда незначительные колебания.