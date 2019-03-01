Пятница в парламенте: Рада вновь была полупустая (ФОТО)

Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Чесно»

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Racurs.ua

Уже традиционно сессионный зал Верховной Рады в пятницу остается полупустым, несмотря на то, что до нынешних президентских выборов, намеченных на 31 марта, остается месяц.

«Публикуйтe фото с работы с хeштeгом #нароботуякнасвято — покажите дeпутатам, что работать — нe страшно!» — призывают на странице общественного движения «Чесно» в Твиттере.

Сегодняшнее заседание Рады началось с часа вопросов к правительству, после чего было рассмотрение во втором чтении закона № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Впоследствии народные избранники выступали с объявлениями, заявлениями и предложениями.

Сейчас утреннее заседание Рады уже закрыто. В течение 4−7 марта народные избранники будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. Следующее пленарное заседание состоится 12 марта. На этом заседании начнется рассмотрение 2,5 тыс. поправок к законопроекту № 5670-д.

Напомним, большинство народных избранников также прогуляли утреннее заседание Верховной Рады в пятницу, 21 сентября 2018 года, во время которого Кабинет министров представлял государственный бюджет на 2019 год. Причем в тот день в парламенте зарегистрировались 349 народных избранников.