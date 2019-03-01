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Ракурс
Российский беспилотник сбит на Донбассе. Фото: Новости Приднестровья

Российский беспилотник сбит на Донбассе (ФОТО)

1 мар 2019, 15:25
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Украинские военные сбили российский беспилотник «Элерон» сегодня утром.

Беспилотный летальный аппарат выполнял разведывательную миссию над позицией полка «Азов» на Светлодарском направлении, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Бойцы заметили неизвестный беспилотник утром и пропустили его через первую позицию. Потом с помощью прицельного огня военные сбили летальный аппарат на высоте 150 метров. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам.

Неизвестный летающий объект оказался российским аппаратом типа «Элерон». Сейчас специалисты продолжают изучать российской беспилотник и выяснять, какую информацию он мог передавать.

Бойцы заметили неизвестный беспилотник утром. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: Ракурс


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