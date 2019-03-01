Отравление в Солсбери: дом Скрипаля объявили безопасным после 13 тыс. часов уборки

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери теперь безопасен для проживания, фото: SkyNews

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Racurs.ua

Дом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери признан безопасным.

Для ликвидации последствий покушения на Скрипаля с применением опасного химического вещества «Новичок», состоявшегося в марте прошлого года, специалистам пришлось потратить 13 тыс. часов. Об этом сообщает издание SkyNews.

Дом Скрипаля стал последним из 12-ти объектов, объявленных безопасными после ликвидации последствий прошлогоднего отравления. Его, вероятно, полностью восстановят и реконструируют, после чего он снова станет обычным жильем.

Источники SkyNews сообщили изданию, что дом Скрипаля не будут сдавать в аренду на онлайн-сервисе по поиску жилья Airbn и не станут делать из него туристическую достопримечательность.

Среди других очищенных от «Новичка» мест — паб и ресторан, где обедал Скрипаль со своей дочерью Юлией, а также лавка возле торгового центра The Maltings, где их нашли без сознания.

Напомним, недавно СМИ стало известно, что в целом к спецоперации по отравлению Скрипаля могут быть причастны по меньшей мере пять граждан России. В частности, кроме уже известных Александра Петрова и Руслана Боширова, в Британии действовала еще одна группа, члены которой передвигались отдельно от других подозреваемых в отравлении.