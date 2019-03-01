Недосыпание на рабочей неделе нельзя наверстать за выходные. Фото: А42

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Недостаток сна во время рабочей неделе не компенсируется длительным сном в выходные дни. К таким выводам пришли ученые Колорадского университета в Боулдере, проведя ряд экспериментов.

В рамках исследований выяснилось, что продолжительный сон в выходные не убирает негативные последствия от недосыпания в течение рабочей недели, сообщает «ВВС Россия».

Ученые разделили волонтеров без проблем со здоровьем на две группы. Участники одной группы спали по 5 часов всю неделю, а участники второй имели возможность досыпать на выходных. В результате эксперимента у участников обоих групп нарушился метаболизм, они набрали лишний вес. Никаких позитивных тенденций у тех, кому разрешалось досыпать на выходных ученые не обнаружили.

После этого эксперимента ученые провели еще один с 36-ю участниками в возрасте от 18 до 39 лет. В этот раз волонтеров разделили на три группы. Участники первой спали по 5 часов в день в течение всей недели, люди со второй группы имели возможность отсыпаться по выходным, а в третьей группе участники спали по 9 часов.

В результате эксперимента выяснилось, что те, кто спал по 5 часов, стали больше есть ночью. Участники первых двух групп набрали минимум 1 кг. Те, кому разрешалось досыпать на выходных, немного восстанавливались, однако значительных улучшений в показателях не наблюдалось. К тому же, после возвращения к графику недосыпаний, показатели вновь ухудшались. Также ученые отметили, что у участников первой группы чувствительность к инсулину повысилась на 13%. У тех, кому разрешалось высыпаться в выходные — от 9 до 27%.