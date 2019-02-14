Ученые выяснили, как здоровый сон продлевает жизнь. Фото: medoboz.com

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Как здоровый сон влияет на длительность жизни, выяснили американские ученые.

В Гарвардской медицинской школе исследователи определили факторы, благодаря которым здоровый сон снижает риск преждевременной смерти, сообщает EurekAlert!

Ученые провели исследование на мышах, которые склонны к развитию атеросклероза. Генномодифицированных грызунов разделили на две группы, части мышей позволяли нормально спать. У второй группы ученые вызвали нарушение режима сна.

Спустя некоторое время ученые заметили, что у представителей второй группы начало развиваться прогрессирующее поражение артерий, появились бляшки в сосудах. Также у мышей с нарушенным режимом сна ученые выявили в два раза больше клеток, которые участвуют в развитии воспалений в организме.

Также у грызунов, которые не спали положенное количество времени, вырабатывалось меньшее количество гормона орексина, который необходим для регуляции процессов сна и пробуждения. Позже ученые начали дополнительно вводить орексин части мышей из группы с нарушением сна. Отмечается, что после курса введения гормона у грызунов уменьшилось поражение кровеносных сосудов.