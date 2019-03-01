Лукашенко посоветовал российскому ТВ перед выборами снизить градус антиукраинской пропаганды, на которую «молятся» в Киеве

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что говорил с главой РФ Владимиром Путиным об оголтелой антиукраинской пропаганде на центральных российских телеканалах.

«Это уже наоборот играет. Да прекратите вы! Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину», — заявил Лукашенко. Он добавил, что даже если российский утюг включить, то и оттуда уже про Украину вещают, пишет РБК.

Также Лукашенко предупредил оппозицию Беларуси, чтобы те не пытались сделать, как в Украине.

«Я вас первыми брошу в полымя», — сказал президент соседней страны.

Кроме этого, диктатор назвал создание в Беларуси пропагандистских интернет-ресурсов РФ «страшной глупостью» и ошибкой «отдельных деятелей». Он заявил, что с Минском «надо просто нормально сотрудничать… и тогда Беларусь не будет в отрыве от России».

Напомним, Лукашенко надеется, что у России нет желания поглотить или присоединить к себе Беларусь. Вместе с тем президент Беларуси вспомнил о российских военных базах, располагающихся на территории страны. Он отметил, что размещение баз является бесплатным, и при заключении нового договора в следующем году правила не изменятся.