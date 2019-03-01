Бесплатные военные базы и общая валюта с РФ: на что согласен Лукашенко, чтобы сосед не поглотил Беларусь

Александр Лукашенко. Фото: Новые Известия

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Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что у России нет желания поглотить или присоединить к себе Беларусь.

Лукашенко заявил, что не слышал никаких замашек на территорию Беларуси со стороны Владимира Путина и даже подобных настроений не было. Об этом заявил президент Беларуси во время встречи со СМИ, передает БЕЛТА.

Также Лукашенко отметил, что в случае проведения референдума о вхождении в состав РФ 98% белорусов проголосовали бы против. Он отметил, что новое поколение, выросшее в независимом государстве, не захотело бы объединяться с Россией. Старшее поколение также выступило бы против, потому что они увидели, что можно сотрудничать с Россией в совершенно в другой форме.

Президент Беларуси обмолвился и о российских военных базах, располагающихся на территории страны. Он отметил, что размещение баз является бесплатным, и при заключении нового договора в следующем году правила не изменятся.

Лукашенко также рассказал о перспективе создания союзного государства с Россией. Он отметил, что при подписании договора с Россией были предусмотрены шаги по созданию такого государства, однако до сих пор РФ не принимала никаких мер, направленных на объединение государств. Со своей стороны, Лукашенко подводит под это историческую базу. Он уверен, что им «суждено жить с Россией». Если бы в России проводились мероприятия, направленные на это, то на сегодняшний день Беларусь бы входила в состав Конфедерации.

Также в случае создания союзного государства нужно было бы решить вопрос с созданием совместных госорганов и общей валюты. Без сомнений Лукашенко заявил, что это будет рубль, однако не российский и не белорусский, а общий. Эмиссионный центр новой валюты стоит разместить в Санкт-Петербурге.