Андерс Фог Расмуссен, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n118426-belarus-jdet-voyna-i-anneksiya-byvshiy-glava-nato-rasmussen.html

Racurs.ua

В Беларуси возможно повторение Россией «украинского сценария», то есть война и аннексия территорий.

Со стороны Москвы уже были заявления о том, что Беларусь, как и Крым, должна войти в «большое русское государство». Об этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью изданию LIGA.net.

По мнению Расмуссена, Беларусь ожидает такой вариант развития событий, если она не начнет реформироваться. Бывший генсек НАТО считает, что только реформы, которые ведут к демократии и свободе смогут уберечь Беларусь от этой мрачной перспективы.

По его словам, Запад может оказывать больше помощи Беларуси, но для этого стране нужно начать меняться.

Расмуссен подчеркивает, что нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну, но также и не хочет попасть под власть президента РФ Владимира Путина.

«Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян», — отмечает Расмуссен.

Напомним, в декабре прошлого года Лукашенко заявлял, что не исключает изменения внутренней и внешней политики Беларуси из-за действий России. Тогда же Лукашенко, реагируя на призывы некоторых российских политиков к расчленению и захвату Беларуси заявил, что этого «не будет никогда».