Заседание Генассамблеи ООН относительно агрессии РФ в Крыму и на Донбассе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Заседание Генассамблеи ООН. Фото: ТАСС

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Заседание Генеральной Ассамблеи ООН состоится сегодня, 20 февраля, в 17.00 по киевскому времени.

Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко. Также ожидается, что Порошенко выступит перед странами-членами ООН, сообщается на странице Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

На заседании планируется рассмотрение вопроса о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Его внесение в повестку дня инициировала Украина. Отмечается, что сегодняшнее рассмотрение вопроса об агрессии России против Украины станет первым комплексным в рамках Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму. Резолюцией А/С.3/73/L.48 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина» подтверждается недопустимость захвата Россией украинских территорий, осуждается преследование граждан Украины в Крыму, а также РФ призывают освободить незаконно удерживаемых украинцев.