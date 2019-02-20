Драка со стрельбой за контрабанду: нарушители пытались отбить ящика сигарет у пограничников (ФОТО)

Нарушители пытались отбить ящика сигарет у пограничников. Фото: 112 Україна

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Контрабандисты напали на пограничников в Черновицкой области недалеко от дежурного отделения «Красноильск». Служащим пришлось применить оружие против нарушителей.

Сегодня пограничники узнали о том, что группа лиц с ящиками сигарет движется в сторону границы, в обход пропускного пункта, сообщает на своей странице в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Пограничники отправились за контрабандистами, чтобы воспрепятствовать незаконному перемещению товаров через границу. Нарушители, увидев контрабандистов, бросили пакеты с сигаретами и начали убегать. Однако впоследствии поняли, что их намного больше и решили вернуться, чтобы отбить контрабанду.

Завязалась драка, в результате которой пограничникам пришлось применить оружие для недопущения возможности завладения их винтовками. В результате стрельбы двое нарушителей получили пулевые ранения ног.

В пограничной службе напомнили, что сопротивление действиям пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей недопустимо.