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Ракурс
Полиция Николаева устроила обыски в школах. Фото: Укринформ

Полиция Николаева устроила масштабные обыски на предприятиях и в школах из-за неправильного питания детей (ФОТО)

20 фев 2019, 12:46
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Обыски в школах и на предприятиях Николаева 20 февраля устроили сотрудники Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Правоохранители действуют в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Полиция установила факт присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета. Следователи считают, что служащие отдельных предприятий, сговорившись со служебными лицами коммунального производственного предприятия, смогли завладеть суммой более 7 млн грн. В то же время дельцы поставляли в николаевские школы продукцию ненадлежащего качества. При этом стоимость продуктов была значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с управлением образования городского совета.

Как пишет местное издание «Новости-N», коммунальное предприятие по документам закупило сливочное масло на сумму 3,5 млн грн, но на самом деле по цене масла был закуплен спред. Правоохранители уже провели обыски в столовой школы № 20 и изъяли оттуда молочные продукты. Аналогичные следственные действия прошли и в школе № 39.

Обыски в Николаеве. Фото: «Новости-N»

Напомним, 18 февраля в Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева прошли обыски. Правоохранители установили, что чиновники были в сговоре с местными предпринимателями и присвоили средства, выделенные на реконструкцию здания образовательного учреждения.

Источник: Ракурс


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