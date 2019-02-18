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Ракурс
Полиция осуществляет обыски. Фото: ТСН

Полиция пришла с обысками в Николаевский городской совет (ФОТО)

18 фев 2019, 11:49
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Обыски в Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета Николаева 18 февраля устроили следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Полицейские проводят следственные действия, начатые по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Отдельных служебных лиц подозревают в растрате чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что чиновники были в сговоре с местными предпринимателями и присвоили средства, выделенные на реконструкцию здания образовательного учреждения: капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения города. Сейчас полицейские обыскивают офисы и дома фигурантов производства.

Обыски в горсовете. Фото: Нацполиция

Напомним, 17 января правоохранители провели обыск в помещении коммунального предприятия «Волиньприродресурс», учредителем которого является Волынская областная рада.

Источник: Ракурс


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