Украинская биатлонистка завоевала «серебро» на чемпионате Европы

Украинская биатлонистка получила «серебро» на чемпионате Европы. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n118434-ukrainskaya-biatlonistka-zavoevala-serebro-na-chempionate-evropy.html

Racurs.ua

Украинская биатлонистка Юлия Журавок получила серебряную медаль на чемпионате Европы, который стартовал сегодня, 20 февраля, в белорусском городе Раубичи.

Журавок участвовала в индивидуальной гонке. Отмечается, что украинка хорошо справилась со стрельбой, она допустила всего один промах, что позволило ей обойти большинство своих соперниц, сообщает «Радио Свобода».

Шведская спортсменка Ханна Эберг, которая, кстати, является олимпийской чемпионкой в ​​этой дисциплине, опередила украинку на последнем круге. Несмотря на небольшое преимущество в 11 секунд, которое имела украинка после четвертой стрельбы, Эберг удалось быстрее пройти последний круг и опередить Журавок на 32,3 секунды.

Третье место в индивидуальной гонке заняла белорусская спортсменка Ирина Кривко.

Отмечается, что в этих гонках принимали участие и другие украинские спортсменки, однако они допустили много промахов, что не позволило им занять призовые места. Украинские биатлонистки также заняли 11, 18, 47 и 51 место.

Ранее сообщалось, что украинские каратистки завоевали две серебряные награды на соревнованиях в Дубае.