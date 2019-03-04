Разворовывание армии: «Укроборонпром» закупил российские комплектующие для Ан-26 с переплатой в семь раз (ВИДЕО)

Самолет Ан-26. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n118949-razvorovyvanie-armii-ukroboronprom-zakupil-rossiyskie-komplektuuschie-dlya-an-26-s-pereplatoy.html

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Украина закупила российские детали для самолетов Ан-26, переплатив в семь раз. За детали «Укроборонпром» заплатил 14,38 млн грн, хотя в Москву эти комплектующие покупались за 2,3 млн грн.

Новую часть расследования о хищениях в оборонном комплексе опубликовали журналисты. В нем говорится о том, что «Укрспецэкспорт» значительно переплатил за российские высотомеры для самолетов Ан-26. Об этом говорится в расследовании «Bihus.info».

По данным журналистов, в конце 2016 года — начале 2017 года «Укроборонпром» закупил российские детали для самолетов Ан-26, переплатив в семь раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн. При этом в Российской Федерации эти детали покупались за 2,3 млн грн.

«По данным финансовой отчетности „АН Сервис“ — „Укрспецэкспорт“ действительно перечислял фирме именно такую сумму. За шесть авиаприборов-высотомеров. Покупали три разные модели, по две штуки каждого — очевидно по комплекту на два самолета. Это были высотомеры РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства. Такую технику действительно в Украину привезли. По данным таможни, произошло это через полгода после подписания контракта в январе 2017 года. …Первое, что вы должны знать об этой закупке — „Укрспецэкспорт“ переплатил за высотомеры в семь раз», — говорится в расследовании.

Журналисты узнали, что к этой коррупционной схеме причастен экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь Гладковский, директор «Укроборонпром» Павел Букин и бизнесмен Виталий Жуков.

Напомним, 27 февраля Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по сведениям, изложенным в журналистском расследовании издания «Наші гроші» касательно возможной коррупции в оборонной сфере.