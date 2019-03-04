Люк Перри. Фото: Flickr

https://racurs.ua/n118948-v-ssha-umer-luk-perri-zvezda-teleseriala-beverli-hillz-90210-foto-video.html

Racurs.ua

Актер Люк Перри умер 4 марта в возрасте 52 лет в американском городе Лос-Анджелес.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от инсульта. В феврале его госпитализировали в одну из больниц «Города ангелов», куда актер прибыл на съемки. Об этом сообщает BBC News в Twitter.

Как известно, Люк Перри получил известность благодаря роли Дилана Маккея в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Также актер снимался в сериалах «Ривердэйл», «Любящие», «Другой мир», «Баффи — истребительница вампиров». Перри засветился в художественных фильмах «Пятый элемент», «Вторжение».

Напомним, 4 марта умер вокалист The Prodigy кот Флинт. Его тело нашли в доме в Эссексе. Музыкант ушел из жизни в возрасте 49 лет. Кот Флинт был танцором и вокалистом известной британской группы The Prodigy. Именно он сыграл ключевую роль в создании коллектива.