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Ракурс
Люк Перри. Фото: Flickr

В США умер Люк Перри — звезда телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2019, 20:40
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Актер Люк Перри умер 4 марта в возрасте 52 лет в американском городе Лос-Анджелес.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от инсульта. В феврале его госпитализировали в одну из больниц «Города ангелов», куда актер прибыл на съемки. Об этом сообщает BBC News в Twitter.

Как известно, Люк Перри получил известность благодаря роли Дилана Маккея в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Также актер снимался в сериалах «Ривердэйл», «Любящие», «Другой мир», «Баффи — истребительница вампиров». Перри засветился в художественных фильмах «Пятый элемент», «Вторжение».

Актер Люк Перри. Фото: Stuff.co.nz, Realtor.com, Independent.ie

Напомним, 4 марта умер вокалист The Prodigy кот Флинт. Его тело нашли в доме в Эссексе. Музыкант ушел из жизни в возрасте 49 лет. Кот Флинт был танцором и вокалистом известной британской группы The Prodigy. Именно он сыграл ключевую роль в создании коллектива.

Источник: Ракурс


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