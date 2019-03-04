Умер лидер группы The Prodigy Кейт Флинт. Фото: InfoResist

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Вокалист The Prodigy Кейт Флинт умер сегодня, 4 марта. Его тело было найдено в доме в Эссексе.

Музыкант Кейт Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщает The Sun.

В 8.08 в скорую помощь позвонили и сообщили о мужчине без сознания. По указанному адресу направили медиков и скорую, однако врачи обнаружили человека без признаков жизни.

В тоже время правоохранители не считают смерть подозрительной. Данные с места, где нашли тело музыканта, передадут следователю.

Кейт Флинт был танцором и вокалистом известной британской группы The Prodigy. Именно он сыграл ключевую роль в создании коллектива. В конце 1980-х годов Кейт Флинт встретил Лиама Хаулетта. Его поразила музыка Хаулетта поэтому он предложил создать группу, в которой Хаулетт будет петь, а сам Кейт Флинт со своим другом Лиром Тонхилом выступать на подтанцовке. Однако в 1996 году он спел в песне Firestarter. С тех пор его вокал можно было часто услышать в песнях группы. В композициях Breathe и Baby’s got a Temper вокал Кейта Флинта был главным.