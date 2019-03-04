Социальные сети оказывают негативное влияние на питание детей. Фото: liter

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Racurs.ua

Социальные сети негативно влияют на пищевые предпочтения детей. Юные пользователи перенимают у блогеров склонность к вредной и калорийной еде, считают психологи Ливерпульского университета, которые исследовали влияние соцсетей на их детскую аудиторию.

В то же время любовь к здоровому питанию через соцсети дети не перенимают. Соответствующие результаты исследования обнародованы в журнале Pediatrics, передает naked-science.

Психологи из Великобритании для своего социального эксперимента отобрали 176 детей возрастом от 9 до 11 лет. Их разделили на три группы в произвольном порядке, чтобы определить влияние различного контента.

Для каждой из групп искусственно сгенерировали Instagram-аккаунты с миллионом подписчиков, которые внешне ничем не отличались от настоящих блогерских страниц. В первом аккаунте регулярно появлялись посты о нездоровой еде и сладостях. Во втором была информация о здоровом питании с большим количеством овощей, фруктов и ягод. А третий аккаунт был нейтральным — в нем еда не упоминалась вовсе.

В итоге в питании детей из первой группы произошли существенные изменения. В сравнении с третьей группой, количество общего потребления калорий увеличилось на 26%, а пристрастие к нездоровым закускам — на 32%.

У второй и третьей групп никаких изменений в питании не произошло: ни в общем количестве, ни в проценте здоровой пищи.

Психолог Анна Коутс пришла к выводу, что на детей блогеры способны влиять больше, чем знаменитости. По ее мнению, блогерам необходимо тщательнее следить за тем, какую еду они продвигают.

Согласно статистике, в Великобритании 93% детей в возрасте 8−11 лет используют интернет, 77% являются пользователями YouTube, а 18% сидят в социальных сетях. Среди подростков 12−15 лет эти показатели намного выше: 99%, 89% и 69% соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что дети могут генетически унаследовать от родителей моральные принципы.