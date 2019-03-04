Лавина в Колорадо, фото — FOX31 Denver

https://racurs.ua/n118920-lavina-nakryla-shosse-v-ssha-zrelischnye-kadry-stihii-video.html

Racurs.ua

В американском штате Колорадо на межгосударственное автомобильное шоссе сошла огромная лавина. Стихия хозяйничала вблизи каньона Десяти миль.

Горы снега, летящие на трассу, удалось снять на видео водителям. Один из них издалека заметил приближение стихии, остановился и на видеорегистратор зафиксировал природный катаклизм. Через несколько секунд снег залепил лобовое стекло автомобиля.

Часть автомобилей лавина накрыла и они оказались под ее толщей. Однако власти не сообщали о пострадавших в результате схода снега.

Каньон Десяти миль расположен между городами Фриско и Коппер-Маунтин. Спасатели объявляли в эти дни несколько лавинных предупреждений в Колорадо, поскольку регион накрыли сильные снегопады.

В феврале «Ракурс» сообщал о лавине, которая сошла на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Тогда до 12-ти человек оказались в снежной ловушке.