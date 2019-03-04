Военнослужащий прятал украденное из части оружие во дворе бывшей жены на Донетчине (ФОТО)

Оружие было похищено еще в 2015 году, фото: «РБК-Украина»

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В Донецкой области правоохранители разоблачили действующего военнослужащего в похищении оружия и боеприпасов из своей воинской части.

Отмечается, что оружие он незаконно вынес с территории воинской части еще в 2015 году и хранил в тайнике во дворе бывшей жены в Краматорске, где ее обнаружили сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Всего в тайнике сотрудники СБУ обнаружили два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, тротиловую шашку и 1,6 тыс. патронов различного калибра.

Военнослужащего задержали при попытке вывезти оружие из тайника.

По ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса открыто производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу, проводятся следственные действия.

Напомним, в 2017 году одна из старейших организаций Европы ETA предоставила властям Франции перечень тайников со взрывчаткой и оружием. В тайниках правоохранители обнаружили две тонны взрывчатки и 130 единиц оружия. Созданная в 1959 году ETA прекратила вооруженную борьбу в 2011 году.