Брошенная контрабанда: в филиппинском аэропорту нашли более 1,5 тыс. черепах, замотанных клейкой лентой (ФОТО)

В филиппинском аэропорту нашли более 1,5 тыс. черепах, замотанных клейкой лентой (ФОТО)

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Более 1,5 тыс. черепах, замотанных клейкой лентой, были найдены в филиппинском аэропорту.

Правоохранители обратили внимание на брошенные четыре чемодана. Внутри чемоданов находились 1529 черепах разных видов, сообщается на странице филиппинского ведомства в Facebook.

Стоимость найденных морских и сухопутных черепах, по оценкам правоохранителей, может составить около 45 млн песо, что равняется 86 тыс. долл. Также отмечается, что некоторые виды из найденных черепах являются редкими и они занесены в Красную книгу.

Пока не известно, кто оставил столь ценный багаж. По данным таможенников, он, вероятно, принадлежал гражданину Филиппин, который прибыл из Гонконга. От контрабандного багажа пассажир самолета решил отказаться, когда узнал о суровом наказании за контрабанду черепах. Кстати, если правоохранители найдут нарушителя, ему грозит два года тюрьмы и штраф в размере до 200 тыс. песо.

Черепахи сейчас находятся в подразделении, занимающемся мониторингом незаконной контрабанды диких животных.

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