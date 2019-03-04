Табачные гиганты заплатят канадцам 12 млрд долл. за плохое информирование о рисках курения

Истцами выступают примерно 100 тыс. жителей провинции Квебек

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Racurs.ua

Апелляционный суд канадской провинции Квебек поддержал решение суда низшей инстанции и постановил, что канадские дочерние компании международных табачных гигантов British American Tobacco, Philip Morris International и Japan Tobacco обязаны выплатить жителям провинции 15,6 млрд канадских долл. (11,7 млрд долл.).

Представители компаний уже выразили свое разочарование решением суда и намерены обжаловать его в Верховном суде Канады, сообщает 4 марта MarketWatch.

Постановление суда стало очередным этапом рассмотрения двух дел, которое продолжается еще с 1998 года. Истцами выступают примерно 100 тыс. жителей провинции Квебек, которые обвиняют производителей сигарет в недостаточном информировании потребителей о рисках курения.

Отмечается, что компании уже перевели часть средств в специальный фонд. Однако суд отказался удовлетворить требование истцов начать выплаты средств из этого фонда.

Акции British American Tobacco в ходе торгов в понедельник подешевели на 0,4%, бумаги Philip Morris пока неактивны, котировки Japan Tobacco снизились на 1,2%.

«Ракурс» сообщал, что в феврале этого года от взрыва электронной сигареты погиб американец, желавший вылечиться от астмы. Житель Техаса пытался воспользоваться сигаретой впервые. Во время подкуривания произошел взрыв.