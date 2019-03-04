Магнитные бури накроют Украину 27−28 марта (ИНФОГРАФИКА)

Магнитные бури накроют Украину 27-28 марта. Фото: newizv

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Магнитные бури ожидают украинцев в конце марта. Влияние Солнечной активности граждане также могут ощутить на себе с 8 по 10 марта.

Солнечная активность 26 марта и 27 марта перерастет в магнитную бурю уровня G1 (слабая магнитная буря). Это может сказаться на самочувствии многих людей, предупреждают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В то же время Gismeteo прогнозирует слабую магнитную бурю уже сегодня, 4 марта, около 23.00.

Магнитные бури и колебания происходят из-за вспышек на Солнце. Во время этих явлений звезда выбрасывает большое количество энергии, которая сталкивается с магнитным полем Земли. Оно защищает нашу планету от космической радиации и обеспечивает существование жизни. Когда солнечная энергия достигает Земли, магнитосфера планеты производить колебания. Этот процесс и называется магнитной бурей.

Такие возмущения магнитосферы Земли могут привести к сбою в работе электроники и влияют на самочувствие людей. У чувствительных граждан в такой период появляется слабость, головная боль и повышается кровяное давление, поэтому не стоит перегружать организм физическими упражнениями, тяжелой работой и переедать.