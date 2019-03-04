Порошенко уволил Гладковского из СНБО

Гладковский и Порошенко, коллаж — "Газета по-украински"

https://racurs.ua/n118914-poroshenko-uvolil-gladkovskogo-iz-snbo.html

Racurs.ua

Президент Петр Порошенко 4 марта уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в Твиттер.

Гладковский снят и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Свое решение Порошенко объяснил появлением журналистского расследования относительно возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок.

«Общество хочет знать правду. Все хотят знать правду. И я хочу! Для этого хочу создать все необходимые условия. Президент, конечно, не суд, и мое заявление — не приговор. Но моя задача — создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В таких ситуациях не спасают ни должность, ни связи», — объяснил свое решение Порошенко.

Кроме того, глава государства обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой расследовать резонансные публикации программы «Наши гроші». По этому поводу Порошенко намерен сегодня вечером переговорить по телефону с руководством НАБУ.

Президент также поручил секретарю СНБО Александру Турчинову на среду, 6 марта, подготовить заседание СНБО по вопросам реформирования «Укроборонпрома» и усиления прозрачности его деятельности и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора.