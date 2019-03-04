Санкции против Януковича и его окружения продлил Евросоюз

Санкции против Януковича и его соратников продлил ЕС. Фото: Podrobnosti.ua

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Санкции против Виктора Януковича и его 11-ти соратников продлил ЕС на год. Такое решение было принято сегодня, 4 марта.

На заседании Совета Европейского Союза было принято решение о продлении санкций в отношении беглого-президента и его окружения в виде замораживания активов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Решение о продлении санкций было принято в соответствии с процедурой А, которая не предусматривает обсуждение вопроса.

Отмечается, что из списка был исключен один из соратников Януковича, но его имя не называется. Решение о продлении санкций будет обнародовано завтра в Официальном журнале ЕС. В нем будет указано в отношении кого ЕС решил не продлевать санкции.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении Януковича и его окружения в марте 2014 года. Указанные санкции продлеваются ежегодно. Изначально в списке было 22 лиц, но со временем некоторых соратников Януковича исключили из списка из-за обжалования решения в суде ЕС.