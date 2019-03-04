Выборы-2019: стало известно, сколько кандидатов в президенты среди депутатов Рады почти не голосовали в феврале

Сессионный зал Верховной Рады, фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n118912-vybory-2019-stalo-izvestno-skolko-kandidatov-v-prezidenty-sredi-deputatov-rady-pochti.html

Racurs.ua

В феврале из 16-ти кандидатов в президенты, которые являются действующими депутатами Верховной Рады, почти не голосовали 14.

Официально депутаты не пропускали заседания по уважительным причинам, таким как болезнь или отпуск, поэтому должны были участвовать во всех голосованиях. Такие результаты анализа деятельности народных избранников, осуществленного комитетом избирателей Украины.

Лишь двое кандидатов приняли участие в более чем половине голосований парламента в феврале — это глава партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко и самовыдвиженец, член «Народного фронта» Юрий Тимошенко.

Они участвовали в 70% и 69% голосований соответственно.

Выдвинутый общественным движением «Народный контроль» Дмитрий Добродомов участвовал в 36% голосований, самовыдвиженец Ольга Богомолец — в 33%, представитель партии «Воля» Юрий Деревянко — в 30%, выдвинутый партией «Укроп» Александр Шевченко — в 30%, лидер парти «Батькивщина» Юлия Тимошенко — в 27%, представитель «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Александр Вилкул — в 17%, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин — в 16%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — в 13%.

В менее 10% голосований приняли участие самовыдвиженцы Юрий Бойко (8% голосований) и Аркадий Корнацкий (6%), представитель партии «Видродження» Виктор Бондарь (2%), лидер партии «Основа» Сергей Тарута (1%), самовыдвиженец Виталий Куприй (1%) и лидер партии «Наши» Евгений Мураев (0, 97%).

Всего в феврале состоялось 206 голосований.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Напомним, недавно Андрей Садовый и Дмитрий Гнап заявили о снятии своих кандидатур в пользу Анатолия Гриценко.