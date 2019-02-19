На горнолыжном курорте в Швейцарии более десяти человек попали под лавину (ФОТО, ВИДЕО)

Последствия схода лавины в Кран-Монтана, фото: twitter.com/LaureLugon

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Racurs.ua

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в результате схода лавины до 12-ти человек оказались в снежной ловушке.

Лавина сошла приблизительно в 14.20 по местному времени, сообщает BBC.

На месте инцидента работают более 200 спасателей, поисковые собаки и восемь вертолетов.

К спасательным работам привлечены, в частности, солдаты и преподаватели местной лыжной школы. Поиски буду продолжаться также ночью.

Из-под снега уже извлекли четырех человек. Жизнь одного из спасенных находится в опасности, остальные получили незначительные травмы.

В настоящее время о погибших не сообщается. Впрочем, по словам спасателей, в еще нельзя точно сказать, сколько именно человек попали под лавину, не исключается, что их может быть больше 12-ти.

Длина лавины составила 300−400 м.

«Это весенняя лавина, они очень компактные», — подчеркивают спасатели.

Отмечается, что в этом регионе был объявлен только второй (средний) уровень лавинной опасности из пяти возможных, который означает относительно стабильные условия для катания.

«Мы шокированы и надеемся на позитивный исход», — отмечает директор курорта Николя Феро.

Напомним, в январе лавина сошла на гостиницу «Сантис», расположенную в восточной части Швейцарии. К счастью, в момент инцидента все посетители отеля находились в местном ресторане. Впрочем, три человека получили незначительные травмы.