Немецкие военные не намеренно помогли волкам в возвращении на «родину»

Canis lupus

https://racurs.ua/n118391-nemeckie-voennye-ne-namerenno-pomogli-volkam-v-vozvraschenii-na-rodinu.html

Racurs.ua

В 1960-х годах количество волков (Canis lupus) в Западной Европе стало наименьшим за все время, опасно приближаясь к грани вымирания.

Но в последние годы они постепенно возвращаются в Германию. Новые исследования показали, что животным помогает неожиданный союзник — немецкие военные, сообщает издание Science Alert.

Было несколько факторов, способствовавших росту популяции волков на 36% ежегодно, включая принятие законов в 1980-х и 1990-х годах для защиты дикой природы, а также медленный рост количества диких копытных в Европе, что привело к увеличению количества пищи для волков.

Однако существует интересная корреляция. Илька Рейнхардт, биолог и эксперт из LUPUS, Немецкого института по мониторингу и исследованиям волков, заметила неожиданную закономерность в том, как эти хищники возвращаются обратно в леса Германии.

Волки, прибывающие в новые регионы, во всех без исключения ситуациях селились сначала в военных районах.

Лишь после этого они перебирались в прилегающие территории, расположенные неподалеку от военной зоны. Но если волки продвигались на большие расстояния, они снова выбирали военную зону для начального поселения.

Это выглядело как невероятное совпадение, особенно потому, что специально предназначенные «защищенные» зоны должны были быть более привлекательными для животных. Рейнхардт и его команда начали исследовать этот вопрос и обнаружили, что военные районы имеют меньшее количество волков, убитых людьми — даже меньшее, чем на охраняемых территориях.

В частности — на военной земли наблюдается меньше браконьерства, а значит — меньше волков погибает от рук браконьеров.

«Одним из ключевых различий между военными областями и другими районами, включая охраняемые территории, является режим охоты», — отмечают исследователи.

В Германии охота на военных территориях осуществляется под контролем федеральных органов власти и управляется на больших территориях, тогда как другие районы обычно делятся на частные охотничьи угодья с минимальным размером 75−150 га. Это может привести к ситуациям, когда волчья стая разделяет свою территорию с более сотней охотников, которые, в свою очередь, делают эти территории более уязвимыми к браконьерству, даже если большинство охотников не браконьеры.

Военные территории хорошо известны как места, где дикая природа имеет тенденцию к процветанию, служа своеобразным убежищем в ландшафте, на котором доминируют люди. Однако их роль в реколонизации территорий волками до сих пор не была исследована.

Напомним, недавно бешеный волк покусал несколько человек в Запорожской области. Опасное животное нашли и забили палками.