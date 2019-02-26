Дети могут наследовать моральные убеждения с генами родителей

Детям могут предаваться моральные убеждения родителей на генетическом уровне. Фото: Экспресс К

https://racurs.ua/n118659-geneticheski-detyam-mogut-predavatsya-moralnye-ubejdeniya-roditeley.html

Racurs.ua

На генетическом уровне дети могут наследовать моральные убеждения своих родителей. Таким образом будущему поколению передается склонность вести себя определенным образом.

Психологи из Университета штата Пенсильвания исследовали наследственную передачу моральных убеждений. Для своей работы ученые подобрали 720 пар братьев и сестер разной степени родства. Среди них были не только близнецы и кровные родственники, но и сводные братья и сестры. Об этом сообщает naked-science, ссылаясь на опубликованную работу в журнале Behavior Genetics.

Во время исследования психологи отслеживали жизнь добровольцев в течение 13 лет. Когда эксперимент только начинался, все его участники были подростками 12−14 лет, а на стадии завершения исследования им было уже 25−27 лет.

Психологи проводили анкетирование и собирали данные о позитивном и негативном воздействии родителей. В частности, ученых интересовали похвала, отзывчивое отношение, конфликты и ругань. Молодых людей также проверяли на ответственность, а после совершеннолетия — на сознательность.

В результате удалось выяснить, что позитивное отношение привело к высоким показателям сознательности у кровных братьев и сестер, в то время как вторая часть добровольцев показала более скромные результаты. Так психологи пришли к выводу, что на моральные качества человека в равной степени влияют наследственные и внешние факторы.

Также, по мнению психологов, генетическое влияние не подразумевает, что у сознательных родителей вырастет такой же ребенок, но он унаследует склонность вести себя определенным образом. Это открытие является важным для дальнейших исследований.

Напомним, ранее ученые создали червей, которые наследуют гены только одного из родителей.