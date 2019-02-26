Украина передала в Гаагский суд материалы об использовании Россией «живых щитов» во время оккупации Крыма

Россияне прикрывались в Крыму "живым щитом", фото - Региональный центр прав человека

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Racurs.ua

В Международный уголовный суд в Гааге передали новое сообщение об использовании российскими военными гражданского населения во время аннексии Крыма.

Речь идет о захвате объектов на территории полуострова Крым в 2014 году, сообщили 26 февраля во время брифинга в Региональном центре прав человека.

Эта организация, а также Украинский Хельсинский союз по правам человека совместно с прокуратурой АР Крым были инициаторами передачи сообщения в Международный уголовный суд.

Расследование установило, что российские военные не только привозили гражданских к объектам ВСУ, но и находились за спинами людей во время блокирования и захвата. Украинские военные огонь открывать не могли.

Общественные организации выделили следующие группы гражданских лиц, которые сознательно или бессознательно помогали россиянам разоружать украинские военные части: жители Крыма с пророссийскими взглядами; гражданские лица, которых привезли из России для участия в оккупации; представители так называемого «казачества»; участники так называемой «Крымской самообороны». Были среди участников таких акций и те, кто приходил к объектам вследствие угроз или шантажа.

«Утверждаем и об участии в таких акциях сербских четников», — рассказал юрист Хельсинского союза Максим Тимочко.

Общественные правозащитные организации установили, что под прикрытием «живых щитов» россияне захватили не менее 10 военных объектов ВСУ. К акциям привлекли не менее 1 тыс. гражданских.

Например, во время захвата базы ВМС в Новоозерном задействовали не менее 300 человек — взрослых и подростков, а также пожилых людей.

Заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный считает, что в соответствии со ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда прикрытие «живым щитом» следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений.