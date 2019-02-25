Взрыв гранаты унес жизнь мужчины в Одессе (ФОТО)

В Одессе мужчина погиб из-за взрыва гранаты. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/n118599-v-odesse-nashli-dva-trupa-odin-iz-mujchin-pogib-iz-za-vzryva-granaty-foto.html

Racurs.ua

Взрыв гранаты в Одессе унес жизнь мужчины. Тело со следами повреждений от взрыва нашли сегодня утром у ворот Селекционно-генетического института. На месте происшествия также обнаружены осколки и чека от гранаты.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Личность погибшего еще не установлена. Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

Решается вопрос о внесении данных по факту взрыва в Единый реестр досудебного расследования согласно ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, с отметкой «несчастный случай») и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами) УК Украины.

Между тем, в другом районе города на пересечении улицы Малая Арнаутская и Александровского проспекта нашли еще одно тело мужчины. Причина гибели еще не установлена. По предварительной информации, погибший был бездомным. Следы насильственной смерти на теле отсутствуют. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»).

Напомним, на днях в Киевской области два срочника получили травмы из-за взрыва гранаты. Они нашли ее, когда расчищали территорию полигона.