Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами лидеров гонки (ИНФОГРАФИКА)

Новый президентський рейтинг, фото — РБК

https://racurs.ua/n118600-vybory-2019-sociologi-esche-raz-izmerili-razryv-mejdu-reytingami-liderov-gonki-infografika.html

Racurs.ua

Первая тройка самых рейтинговых кандидатов на пост президента Украины по состоянию на середину февраля не изменилась. Рейтинг симпатий избирателей продолжают возглавлять Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет в первом туре 14,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,6% — за Петра Порошенко, 7,4% — за Юлию Тимошенко, 5 8% — за Юрия Бойко, 3,4% — за Анатолия Гриценко, 3,4% — за Олега Ляшко, 1,7% — за Александра Вилкула.

Однофамильца Юлии Тимошенко Юрия Владимировича Тимошенко поддержали бы 1,4% опрошенных. Это больше, чем поддержка мэра Львова Андрея Садового (1,3%).

Вычеркнули бы всех кандидатов (испортили бы бюллетень) 4,4% опрошенных, 8,3% решили не участвовать в голосовании, а 30,5% еще не определились, за кого голосовать.

Согласно результатов опроса по отношению к тем, кто определился со своим кандидатом на пост президента, 26,4% проголосовали бы за Зеленского, 18% — за Порошенко, 13,8% — за Тимошенко, 10,9% — за Бойко, 6 4% — за Гриценко, 6,3% — за Ляшко, 3,1% — за Вилкула.

КМИС проводил свой опрос с 8 по 20 февраля методом личного интервью. Опросили более 2 тыс. респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме Крыма).

Соцопрос Центра Разумкова (7−14 февраля) показал, что за Зеленского планируют проголосовать 17,8% опрошенных (среди тех, кто планирует принять участие в выборах — 19%), за Порошенко — 13,1% (16,8%), за Тимошенко — 11,5% (13,8%).