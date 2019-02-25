Активисты инициативы «Кто заказал Гандзюк» заявили о преследованиях

Акция «Кто заказал Екатерину Гандзюк». Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n118597-aktivisty-iniciativy-kto-zakazal-katu-gandzuk-zayavili-o-presledovaniyah.html

Racurs.ua

Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» подвергаются системному давлению в течение последних двух недель.

Давление на участников инициативы началось после объявления подозрения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом 25 февраля сообщается на странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.

Отмечается, что нескольким активистам лица, связанные с Министерством внутренних дел, рекомендовали уехать на время расследования с Украины. За несколькими инициаторами следили, некоторым неизвестные ломали дверные замки, но в дом попасть не смогли. Наблюдаются кибератаки на рабочие электронные ресурсы активистов, они также получают странные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться от незнакомцев.

Кроме того, неизвестные ворвались в квартиру одного из участников инициативы, ничего не украли, но устроили беспорядки с целью запугивания.

Напомним, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил об угрозах и запугивании свидетелей по делу его дочери. По словам Гандзюка, на него также оказывают психологическое давление, за ним следят. В последнее время муж стал получать непонятные телефонные звонки на мобильный и домашний номер.