Зимний шторм «Квиана», торнадо и оползни обрушились на США (ФОТО, ВИДЕО)

Зимний шторм «Квиана», торнадо и оползни обрушились на США / Фото: Ellsworth Air Force Base

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Racurs.ua

Зимний шторм «Квиана» обрушил снегопады на штаты среднего запада и северо-востока США. В этих регионах закрыты участки многих дорог, сообщается о многочисленных ДТП, приведших к гибели людей. К примеру, на трассе в штате Висконсин из-за метели и плохой видимости столкнулись более 130 автомобилей.

В американских аэропортах отменены тысячи авиарейсов. Свыше 400 тыс. домов остались без света в штатах Огайо, Пенсильвания, Мичиган и Нью-Йорк. В свою очередь, в Теннесси и Арканзасе произошли наводнения и оползни, которые унесли жизни как минимум двух человек, пишет The Weaher Channel.

На юге США проливные дожди, оползни и наводнения повредили сотни домов. Без электроснабжения в штатах Кентукки и Западная Вирджиния остались более 155 тыс. домохозяйств.

На северо-восточные районы Миссисипи обрушились торнадо. В Колумбус, городке с населением 24 тыс. человек, по меньшей мере 12 человек получили травмы. Торнадо повредили множество зданий, среди которых школа и церковь, повалили деревья и линии электропередачи.

Напомним, в январе сообщалось, что полярный вихрь в США принес рекордное снижение температуры воздуха до -50°C и ниже на территории девяти северо-восточных штатов. Холодный фронт также ударил по Канаде. Впервые за последние 25 лет до минус 50° по Цельсию температура воздуха снизилась в штатах, расположенных в районе Великих озер.