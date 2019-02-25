Нотариусы протестуют в правительственном квартале Киева против действий Минюста (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

Акция протеста возле Кабинета министров против действий Минюста, фото — Громадське

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Примерно 500 нотариусов 25 февраля проводят акцию протеста возле Кабинета министров против действий Министерства юстиции.

Нотариусы требуют отменить обязанность нотариуса дополнительно подтверждать профессиональную компетентность, восстановить доступ нотариусов к государственным реестрам без требования предоставлять дополнительные сертификаты, а также прекратить камеральные проверки и установить четкие критерии таких проверок.

Митингующие считают, что Минюст хочет сделать нотариусов подконтрольными себе, сообщается в трансляции митинга, которую проводит Нотариальная палата в Фейсбук.

Палата объявила забастовку нотариусов 25 февраля. На акцию протеста вышли только частные нотариусы, а государственные продолжают свою работу. Юристы считают, что действия Министерства юстиции затрудняют работу нотариусов в Украине.

Кроме того, нотариусы требуют отставки первого заместителя министра юстиции Украины Елены Сукмановой, которая инициировала, по мнению протестующих, соответствующие законодательные изменения в деятельности нотариусов.