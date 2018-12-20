Минюст пытается создать параллельный нотариат

В Украине могут появиться уполномоченные лица органа юстиции. Фото: Tama66 / pixabay.com

https://racurs.ua/2194-minust-pytaetsya-sozdat-v-ukraine-parallelnyy-notariat.html

Racurs.ua

Село и нотариус

Пока адвокатская общественность взбудоражена нововведениями, предложенными в президентском законопроекте №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», нотариусы возмущаются из-за положений другого проекта закона, разработанного по инициативе Минюста, — №9140, называя его «попыткой развалить систему независимого нотариата». И тех, и других понять можно: нормы, предлагаемые в обоих документах, действительно расшатывают цеховую монополию на предоставление услуг.

Но если обычный законопослушный гражданин к услугам адвоката прибегает только при крайней нужде, то с нотариальными услугами сталкивается практически каждый: продать-купить машину или жилье, оформить наследство или дарственную, заверить документы — тут без нотариуса никак не обойтись.

Летом 2009-го частным нотариусам разрешили оформлять наследство, но мне, к сожалению, пришлось делать это в начале того же года, и для того, чтобы попасть в государственную нотариальную контору (а была она одна на весь район), я вынуждена была приезжать к ней с вечера, записываться в очередь (попав уже во второй десяток) и ночевать в машине, наблюдая, как борщаговские воришки потрошат среди ночи автомобили, припаркованные на противоположном тротуаре. Этот неприятный опыт наглядно продемонстрировал мне тогда, насколько востребованы нотариальные услуги.

Сейчас, когда частные нотариусы приравнены в правах к государственным, эта проблема сгладилась. Но если в больших городах найти нотариальную контору не проблема, то сельскому жителю для официального оформления документов и юридического сопровождения сделок приходится ехать за тридевять земель, и это дает возможность утверждать, что права сельских жителей на свободный доступ к юридическим услугам все равно нарушены.

В действующем Законе Украины «О нотариате», в статье 1, сказано: «В населенных пунктах, где нет нотариусов, нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящего закона, совершаются уполномоченными на это должностными лицами органов местного самоуправления». Впрочем, из статьи 37 того же закона, где перечисляются полномочия должностных лиц органов местного самоуправления, видно, что полномочия эти сильно сужены по сравнению с нотариусами: в сельсовете могут заверить копии документов, подписей, завещания, если они не секретные, выдать свидетельство о праве на наследство и на право собственности на часть в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них (этот пункт введен сравнительно недавно, в 2014 году). В остальных случаях все-таки приходится обращаться к нотариусам. А это далеко, долго и, откровенно говоря, дороговато.

Что предлагает Минюст

И вот по инициативе Минюста в октябре нынешнего года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для защиты экономических и наследственных прав граждан в сельской местности». Законопроект №9140 был разработан специально для того, чтобы регистрационные и нотариальные услуги были доступными для жителей сел.

«Главное новшество законопроекта — в нем вводится понятие уполномоченного лица органа юстиции, устанавливаются необходимые требования для квалифицированного выполнения нотариальных и регистрационных действий, — поясняет юрист Ольга Никодимова. — В случае принятия законопроекта основные изменения затронут закон о нотариате».

Проект предполагает, что в него будет внесена новая статья, 61-я, в которой очерчены полномочия уполномоченного лица органа юстиции. Это должностное лицо главного управления юстиции с юридическим образованием не ниже бакалавра, стажем работы в органах юстиции не менее двух лет на должностях, непосредственно связанных с государственным регулированием, контролем или организацией нотариата, государственной регистрации, или консультантом государственной нотариальной конторы. Уполномоченный должен иметь за плечами хотя бы три месяца стажировки в нотариальной конторе.

Уполномоченные получат право совершать наиболее востребованные нотариальные и регистрационные действия в селах, поселках городского типа и районных центрах: заверять договоры купли-продажи, обмена, дарения, доверенности, выдавать свидетельства о праве на наследство, регистрировать права на недвижимость и землю, регистрировать рождения и смерти и т. д.

Предполагается, что изменения будут внесены и в другие законы — «О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», «О государственной регистрации актов гражданского состояния», декрета Кабмина «О государственной пошлине».

Назначать уполномоченных будет Минюст. На практике это означает, что в Украине появится некий «параллельный нотариат», который создаст конкуренцию действующим нотариусам. Будет ли это удобно обычным украинцам, жителям сел и маленьких городков? Наверное, да — если, конечно, представители «конкурирующей фирмы» будут и территориально поближе, и расценки за свои услуги установят щадящие.

Понравится ли новшество нотариусам?

«Одной из первых откликнулась Нотариальная палата Украины, — продолжает Ольга Никодимова. — Не прошло и двух недель со дня официального обнародования документа, как представители палаты обратились с открытым письмом к президенту Украины, где назвали новые органы «квазинотариатом», который будет находиться в полной зависимости от Минюста. В нем сказано, что законопроект противоречит статье 19 Конституции, законам «О нотариате» и «О центральных органах исполнительной власти». То есть является неконституционным, незаконным и не отвечающим принципам верховенства права. «Вся нотариальная общественность считает, что законопроект №9140… содержит огромные коррупционные риски, что в контексте снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения представляет угрозу национальной безопасности Украины… Фактически действие законопроекта №9140 направлено на разрушение системы независимого нотариата». Минюст, в свою очередь, опровергает аргументы Нотариальной палаты, утверждая, что законопроект имеет своей целью отстаивание прав сельских жителей на качественные юридические услуги».

В принципе, понять нотариусов можно. Не знаю, что там насчет государственной безопасности и коррупционных рисков, но со снятием моратория на продажу земли количество сделок в сельской местности действительно возрастет. Обидно, если твой заработок пытается перехватить кто-то другой.