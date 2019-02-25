«Укроборонпром» показал испытания БТР-4 с новым корпусом (ВИДЕО)

Испытания БТР-4. Фото: Укроборонпром

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Racurs.ua

Испытания БТР-4 с новыми корпусами завершают украинские оружейники.

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» уже успешно завершило полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии. Такую же процедуру завершает «Харьковское Конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова». Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба «Укроборонпрома»

Обновленный бронетранспортер прошел испытания бездорожьем и дорогами с твердым покрытием. Корпус машины выдержал испытания обстрелом, в частности из крупнокалиберных пулеметов.

В «Укроборонпроме» заверили, что в этом году «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» могут начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволит значительно увеличить темпы передачи этих бронетранспортеров Вооруженным силам. Ранее этот темп зависел от производственных мощностей только одного предприятия.

Харьковские оружейники утверждают, что уровень защиты БТР-4 один из лучших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении Вооруженных сил Украины. Эта машина вооружена боевым модулем БМ-7 «Парус» с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом «Барьер», автоматическим гранатометом и пулеметом. Бронетранспортер способен уничтожать вражеские цели на расстоянии до пяти километров.

Напомним, концерн «Укроборонпром» показал модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который получил расширенные боевые возможности за счет оснащения новейшими системами. Этот танк отлично показал себя в противостояниях с боевиками на Донбассе.