Захват украинских кораблей в Керченском проливе: Украина сообщила о подозрении еще семи военнослужащим РФ

Украина сообщила о подозрении еще семи военнослужащим РФ за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: News Front

https://racurs.ua/n118594-ukraina-soobschila-o-podozrenii-esche-semerym-voennoslujaschim-rf-za-zahvat-ukrainskih-korabley.html

Racurs.ua

Украина сообщила о подозрении еще семи российским военнослужащим в связи с их причастностью к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе. Российских моряков подозревают в ведении агрессивной войны.

Следователи управления Службы безопасности Украины в Одесской области на основании собранных доказательств сообщили о подозрении российским военным еще 16 февраля. Им инкриминируют совершение действий, предусмотренные ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Среди подозреваемых есть генерал-полковник Дворников Александр Владимирович (командующий войсками Южного военного округа РФ), вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич (командующий Черноморский флотом РФ) и пятеро военнослужащих Пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму.

Вооруженное нападение на украинские Военно-морские силы в Керченском проливе произошло 25 ноября 2018 года. Российские военные обстреляли три корабля и захватили в плен более 20 украинских моряков. При этом несколько военнослужащих ВМС Украины получили ранения.

Ранее мы сообщали, что адвокаты украинских военнопленных моряков подадут два пакета документов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).