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Украина сообщила о подозрении еще семи военнослужащим РФ за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: News Front

Захват украинских кораблей в Керченском проливе: Украина сообщила о подозрении еще семи военнослужащим РФ

25 фев 2019, 11:45
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Украина сообщила о подозрении еще семи российским военнослужащим в связи с их причастностью к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе. Российских моряков подозревают в ведении агрессивной войны.

Следователи управления Службы безопасности Украины в Одесской области на основании собранных доказательств сообщили о подозрении российским военным еще 16 февраля. Им инкриминируют совершение действий, предусмотренные ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Среди подозреваемых есть генерал-полковник Дворников Александр Владимирович (командующий войсками Южного военного округа РФ), вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич (командующий Черноморский флотом РФ) и пятеро военнослужащих Пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму.

Вооруженное нападение на украинские Военно-морские силы в Керченском проливе произошло 25 ноября 2018 года. Российские военные обстреляли три корабля и захватили в плен более 20 украинских моряков. При этом несколько военнослужащих ВМС Украины получили ранения.

Ранее мы сообщали, что адвокаты украинских военнопленных моряков подадут два пакета документов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Источник: Ракурс


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