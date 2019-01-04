Ледяной шторм в США: пустынные города засыпает снегом, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Пустынные города США засыпает снегом / Фото: pronews.gr

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Ледяной шторм обрушился на южные штаты США, унес жизни как минимум четырех человек в результате аварий на дорогах.

Тем временем местные жители публикуют необычные фото из Техаса, Аризоны и Юты, на которых запечатлены заснеженные кактусы на засушливых равнинах американских пустынь.

Национальная служба погоды США выпустила предупреждение о морозах в пустыне, где температура снизилась на 25 градусов за ночь. Еще в среду погода изменилась на большей части западного побережья США, и сейчас она напоминает стандартную погоду для Аляски, пишет newsok.com.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате ДТП из-за сильного зимнего шторма на юге США, а в Техасе и Оклахоме зафиксированы сотни несчастных случаев. В этих штатах временно закрылись госздания и школы, пишет CBS News.

В некоторых районах Техаса выпало более 15 см снега, что делает трассы штата слишком опасными для поездок.

Напомним, в Украине на 4 и 5 января объявили штормовое предупреждение. Вследствие перемещения активного циклона в большинстве областей ожидается резкое ухудшение погодных условий.