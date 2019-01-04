Крижаний шторм у США: пустельні міста засипає снігом, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

Пустельні міста США засипає снігом / Фото: pronews.gr

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Крижаний шторм крокує південними штатами США, забравши життя вже щонайменше чотирьох осіб внаслідок аварій на дорогах.

Тим часом місцеві жителі публікують незвичайні фото з Техасу, Арізони і Юти, на яких зображено засніжені кактуси та посушливі рівнини американських пустель.

Національна служба погоди США випустила попередження про морози у пустелі, де температура знизилася на 25 градусів за ніч. Ще в середу погода змінилася на більшій частині західного узбережжя США, і зараз нагадує стандартну погоду для Аляски, пише newsok.com.

Щонайменше четверо осіб загинули внаслідок ДТП через сильний зимовий шторм на півдні США, а в Техасі та Оклахомі зафіксовано сотні нещасних випадків. У цих штатах тимчасово закрилися держбудівлі і школи, пише CBS News.

У деяких районах Техасу випало понад 15 см снігу, що робить траси штату занадто небезпечними для поїздок.

Нагадаємо, в Україні на 4 та 5 січня оголосили штормове попередження. Внаслідок переміщення активного циклону в більшості областей очікується різке погіршення погодних умов.