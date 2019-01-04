Напад на авіаконструктора в Києві: підозрюваних поліцейських не відсторонено від служби

Побитий авіаконструктор Віктор Ковальський. Фото: ТСН

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Розслідування за фактом побиття 81-річного конструктора авіазаводу «Антонов» у Києві триває, але його фігуранти із лав патрульної поліції продовжують працювати на своїх посадах.

Поліцейських не відсторонили від роботи на час слідчих дій з ініціативи Державного бюро розслідувань, заявив у коментарі УНН директор столичного управління ДБР Руслан Марчук.

Наразі бюро перевіряє інформацію про причетність цих правоохоронців до побиття конструктора Ковальського.

У свою чергу в прес-службі столичної поліції сьогодні заявили, що також почали службове розслідування через можливу причетність своїх працівників до побиття чоловіка.

«По даній події Департаментом патрульної поліції ініційовано службове розслідування та перевіряється правомірність дій патрульних поліцейських у вказаній ситуації. Про результати службового розслідування додатково буде повідомлено зацікавлених осіб», — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, напад на авіаконструктора стався в Києві ще 26 грудня. За його словами, поблизу однієї зі станцій метро його побили п’ятеро осіб, у тому числі двоє патрульних, прийнявши чоловіка за валютного шахрая.

Колеги Ковальського вже звернулися до очільника МВС Арсена Авакова з вимогою покарати винних у нападі та відшкодувати йому збитки.